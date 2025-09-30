Экономика
21:13, 30 сентября 2025Экономика

Россиян предупредили о риске попасть под суд за кондиционер дома

Эксперт Старченко: На россиян могут подать в суд за установку кондиционера дома
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

На россиян могут подать иск в суд за установку кондиционера в квартире. О риске стать участником серьезных разбирательств предупредили россиян опрошенные aif.ru эксперты.

Дело в том, что фасад жилого дома относится к общедомовому имуществу, использовать его без спроса — противозаконно. Поэтому перед установкой кондиционера нужно провести собрание собственников и обсудить вопрос крепления внешнего блока устройства.

«Причем эту идею должны поддержать как минимум 2/3 от всех, имеющих право голоса. Если не соблюсти требование, то соседи или управляющая компания могут подать в суд и потребовать демонтировать оборудование», — уточнила эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Александра Старченко.

Однако иногда даже решение собственников жилья не спасет от суда и требования убрать кондиционер. Речь идет об исторических домах, которые являются памятниками культурного наследия — тогда снять оборудование может потребовать администрация населенного пункта.

«В более выгодном положении находятся те, кто покупает жилье в новостройках. Как правило, на их фасадах уже есть специальные короба, чтобы кондиционер был скрыт от чужих глаз, не мешал соседям и не портил внешний облик здания», — пояснил юрист Юрий Капштык.

Ранее россиян предупредили о штрафах за вынос больших коробок на свалку. По словам специалистов, подобную тару необходимо выбрасывать в специальные контейнеры.

