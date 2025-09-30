Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:27, 30 сентября 2025Силовые структуры

Россиянина лишили жизни за песню

В Комсомольске-на-Амуре будут судить жителя за убийство поющего мужчины
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Tingey Injury Law Firm / Unsplash

В Комсомольске-на-Амуре перед судом предстанет 53-летний мужчина по делу о расправе над знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, вечером 30 декабря 2024 года мужчина пришел домой к знакомым, где у них было застолье. Во время распития алкоголя один из хозяев стал петь, однако это не понравилось фигуранту. Он разозлился, схватил стеклянную пивную кружку и ею несколько раз ударил потерпевшего по голове, после чего нанес смертельное ранение в шею колющим предметом.

После этого фигурант сбежал из квартиры, однако позже вернулся, чтобы смыть с пола среды крови. Полицию вызвала на следующее утро женщина, вернувшаяся домой.

Известно, что ранее мужчина был судим за совершение тяжких насильственных преступлений. Свою вину по делу он не признал и отказался от дачи показаний.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре осудили россиянина после конфликта с двумя братьями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин по-новому охарактеризовал спецоперацию на Украине

    Стало известно о еще одном окружении бойцов ВСУ в Харьковской области

    Главу ЕК обвинили в отсутствии экономической грамотности

    Россияне охладели к одному виду кредитов

    В Эквадоре протестующие атаковали кортеж президента

    Назван главный признак скрытого алкоголизма

    В Молдавии на следующий день после выборов устроили обыски по делу о финансировании партий

    Генерал рассказал о котле для подразделений ВСУ под Купянском

    Россиянка пыталась поджечь памятник участникам СВО и разгромила аллею

    Мошенники стали чаще обманывать россиян под предлогом замены ключей домофона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости