Россиянина лишили жизни за песню

В Комсомольске-на-Амуре будут судить жителя за убийство поющего мужчины

В Комсомольске-на-Амуре перед судом предстанет 53-летний мужчина по делу о расправе над знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, вечером 30 декабря 2024 года мужчина пришел домой к знакомым, где у них было застолье. Во время распития алкоголя один из хозяев стал петь, однако это не понравилось фигуранту. Он разозлился, схватил стеклянную пивную кружку и ею несколько раз ударил потерпевшего по голове, после чего нанес смертельное ранение в шею колющим предметом.

После этого фигурант сбежал из квартиры, однако позже вернулся, чтобы смыть с пола среды крови. Полицию вызвала на следующее утро женщина, вернувшаяся домой.

Известно, что ранее мужчина был судим за совершение тяжких насильственных преступлений. Свою вину по делу он не признал и отказался от дачи показаний.

