Россиянка пыталась поджечь памятник участникам СВО и разгромила аллею

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Жительница Тынды пыталась поджечь памятник участникам специальной военной операции (СВО) на Украине и разгромила аллею. Ее действия зафиксировала камера видеонаблюдения, сообщил мэр российского города Сергей Гуляев в своем Telegram.

Инцидент произошел ранним утром во вторник, 30 сентября. Как видно на опубликованных кадрах, россиянка сначала пыталась поджечь цветы, затем разбила свечи, отпинала элементы памятника, после чего разбила восемь декоративных опор с освещением.

По словам градоначальника, по факту произошедшего подано заявление в полицию. «Виновное лицо будет установлено и привлечено к ответственности. Это место должно быть священным, и такие действия недопустимы», — написал Гуляев.

Россиянку разыскивают. Как пишет РИА Новости, полиция начала проведение проверки.

Ранее сообщалось, что в Сарове осквернили место захоронения участника СВО и оставили послание на кресте.

