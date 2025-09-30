Российская тревел-блогерша раскрыла траты на отпуск в США в 2025 году

Российская тревел-блогерша побывала в США с возлюбленным и раскрыла траты на отпуск для двоих в 2025 году. Об этом она рассказала на странице @travellizza в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, международный перелет обошелся паре в 2,4 тысячи долларов (198 тысяч рублей), внутренние рейсы — 725 долларов (60 тысяч рублей), жилье в трех городах — 1,5 тысячи долларов (125 тысяч рублей), общественный транспорт — 260 долларов (21,4 тысячи рублей), такси — 444 доллара (36,6 тысячи рублей), еда — 908 долларов (74,9 тысячи рублей), развлечения — 898 долларов (74 тысячи рублей).

Блогерша добавила, что неделю они провели в Нью-Йорке, а еще неделю — в Орландо и Майами.

