Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:33, 30 сентября 2025Путешествия

Российская тревел-блогерша раскрыла траты на отпуск в США в 2025 году

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: @travellizza

Российская тревел-блогерша побывала в США с возлюбленным и раскрыла траты на отпуск для двоих в 2025 году. Об этом она рассказала на странице @travellizza в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, международный перелет обошелся паре в 2,4 тысячи долларов (198 тысяч рублей), внутренние рейсы — 725 долларов (60 тысяч рублей), жилье в трех городах — 1,5 тысячи долларов (125 тысяч рублей), общественный транспорт — 260 долларов (21,4 тысячи рублей), такси — 444 доллара (36,6 тысячи рублей), еда — 908 долларов (74,9 тысячи рублей), развлечения — 898 долларов (74 тысячи рублей).

Блогерша добавила, что неделю они провели в Нью-Йорке, а еще неделю — в Орландо и Майами.

Ранее российская тревел-блогерша раскрыла примерные траты на поездку в Китай осенью 2025-го. По словам автора материала, большая часть бюджета всегда уходит на перелет, но из многих российских городов можно вполне дешево добраться до Китая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Атомные подводные лодки США заняли позиции у берегов России. Трамп подтвердил отправку двух субмарин

    Жена Товстика оставила себе после развода роскошный особняк на Рублевке

    Водителям назвали срок перехода на зимнюю резину

    В России назвали изменившее ход истории событие

    Суд решил судьбу российской оперной певицы

    105-летняя женщина поделилась самым простым секретом долголетия

    CAS обязал ЦСКА выплатить бывшему главному тренеру компенсацию

    Рудковская решила возродить дачу Фаберже

    Глава Пентагона заявил об окончании эры Минобороны США

    Родители в российском регионе поплатились за издевательство над детьми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости