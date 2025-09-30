Путешествия
Российские богачи заплатят по 200 тысяч рублей за возможность пожить жизнью бомжей

URA.RU: «Бомж-туры» в Тюменской области будут стоить 200 тысяч рублей
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российские богачи будут платить по 200 тысяч рублей за возможность пожить жизнью бомжей в рамках специального трехдневного тура в Тюменской области. Об этом сообщает Telegram-канал URA.RU со ссылкой на организатора Федора Цветкова.

Уточняется, что в стоимость тура войдут поиски одежды в мусорных баках и душевный разговор с настоящим бездомным. При этом к проекту также привлекут актеров, однако все остальное будет настоящим. Цветков отметил, что уже два чиновника из ХМАО и один из Тюмени заинтересовались туром.

Участники будут подписывать договор с пунктом о неразглашении информации. По словам организатора, «бомж-туры» нужны, чтобы бороться с коррупцией и показывать чиновникам, что счастье не зависит от количества материальных благ.

Ранее сообщалось, что в России задумали перевоспитать зумеров с помощью жизни в деревне — для поколения Z появились пакетные туры с проживанием вдали от городов. Так, «Тур для зумера» обойдется в сумму около 20 тысяч рублей на человека и будет включать в себя недельное проживание в подмосковной деревне Бабенки.

