Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:57, 30 сентября 2025Россия

Российские солдаты показали найденный на останках бойца ВСУ под Курском документ

Бойцы «Севера» нашли на останках солдата ВСУ под Курском карту налогоплательщика
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военнослужащие показали документ, найденный на останках солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Фотографии разместил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с бойцами группировки войск «Север».

На одном из снимков видно почти истлевшее тело украинского военнослужащего, на втором — принадлежащая ему карта налогоплательщика. Из документа следует, что на момент вторжения в российский регион бойцу Андрею Соколенко был 31 год.

В посте подчеркивается, что на останках заметны следы животных и насекомых, а от самого тела почти ничего не осталось.

Ранее в Курской области нашли останки бойца ВСУ, завернутые в черный пакет. При этом голова отсутствовала. Несмотря на это, личность украинского военного удалось установить по жетону. Им оказался Владимир Кондратюк 1977 года рождения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы усадим их за стол». Трамп назвал способ урегулировать украинский конфликт. О чем шла речь на срочном совещании Пентагона?

    Туристу в Таиланде приставили пистолет к голове из-за неоплаченного счета

    ОПЕК опровергла обвалившее стоимость нефти сообщение

    Российские солдаты показали найденный на останках бойца ВСУ под Курском документ

    Шведские военные поднялись на борт следующего из России судна

    На Украине обвинили в поддержке имперской политики Бунина, Олешу, Петрова и Инбер

    Жителей дома на набережной реки Фонтанки попытались сжечь ради награды

    Назван удивительный спаситель лесов Амазонки

    Блогер решил испытать летательный аппарат в прямом эфире и потерпел крушение

    На Украине рассказали об ожидании визита критика Киева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости