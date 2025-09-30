Бойцы «Севера» нашли на останках солдата ВСУ под Курском карту налогоплательщика

Российские военнослужащие показали документ, найденный на останках солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Фотографии разместил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с бойцами группировки войск «Север».

На одном из снимков видно почти истлевшее тело украинского военнослужащего, на втором — принадлежащая ему карта налогоплательщика. Из документа следует, что на момент вторжения в российский регион бойцу Андрею Соколенко был 31 год.

В посте подчеркивается, что на останках заметны следы животных и насекомых, а от самого тела почти ничего не осталось.

Ранее в Курской области нашли останки бойца ВСУ, завернутые в черный пакет. При этом голова отсутствовала. Несмотря на это, личность украинского военного удалось установить по жетону. Им оказался Владимир Кондратюк 1977 года рождения.