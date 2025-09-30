Российские туристы застряли на курорте Турции на сутки из-за задержки рейса

TourDom: Россияне на сутки застряли в Бодруме из-за задержки рейса Red Wings

Российские туристы застряли на турецком курорте Бодрум на сутки из-за задержки рейса авиакомпании Red Wings. Об этом сообщает TourDom со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Уточняется, что самолет должен был вылететь в Минводы 29 сентября. Сначала рейс перенесли на вечер того же дня, а позже раздали людям еду и напитки и поселили их в отель. Утром 30 сентября стало известно, что самолет не может отправиться в путь из-за поломки. Тогда Red Wings приняла решение использовать резервный борт, вылет состоялся в 14:23 по местному времени.

Ранее сотни россиян застряли в аэропорту на 12 часов из-за отдыхавших стюардесс. Сначала туристам сказали, что причина задержки в том, что экипаж не отдохнул и не готов к полету. Позже — что авиаперевозчик устраняет технические проблемы с бортом.