11:02, 30 сентября 2025

Российский преподаватель склонял студентку к сексу за зачеты и вымогал интимные фото

Анна Щербакова
Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге преподаватель вуза склонял студентку к сексу за проставление зачетов и вымогал у нее интимные фотографии. Об этом пострадавшая россиянка рассказала Telegram-каналу «Осторожно, новости».

По данным издания, в 2020 году девушка поступила на бакалавриат Ленинградского государственного университета (ЛГУ) имени Пушкина на факультет математики и информатики. В 2021-м одним из ее преподавателей стал 43-летний мужчина.

Как утверждает студентка, в конце 2023-го педагог стал проявлять к ней повышенное внимание — назначал встречи, предлагал подвезти до дома. В 2024 году, за неделю до зачета, мужчина попросил учащуюся прислать ему свои откровенные снимки и всячески намекал на близость. Тогда студентка отказалась, но продолжила общаться с мужчиной, поскольку он был ее преподавателем.

После зачета, по словам студентки, педагог не упускал возможности намекать ей на интимные отношения. При этом у него есть жена и несовершеннолетние дети.

На четвертом курсе преподаватель предложил помощь девушке с выпускной работой. После этого они начали встречаться в вузе. Спустя некоторое время мужчина склонил студентку к сексу в стенах вуза. Поступив в магистратуру, девушка решила прекратить с мужчиной всякое общение, хотя он и вел у нее некоторые дисциплины.

Студентка рассказала обо всей ситуации психологу вуза. В июле 2025 года декан вызвала девушку на встречу, там, по ее словам, на нее оказывали давление.

Сейчас студентка вместе с юристом направила заявления в несколько инстанций с просьбой провести проверку действий университета. Преподаватель не давал никаких комментариев.

