09:01, 30 сентября 2025

Российский тревел-блогер описал девушек в стране Европы фразой «красавицы с адского пляжа»

Фото: Volha Shukaila / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российский тревел-блогер побывал в Польше и описал девушек в стране Европы фразой «красавицы с адского пляжа». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, он посетил пляж в городе Хель, название которого созвучно с английским словом hell — ад. Он подчеркнул, что местных красавиц там в избытке. «Девушки в Польше — что надо! Крепкие, симпатичные, следят за собой — местным мужикам, которые каждый день на них смотрят, — можно только позавидовать», — отметил он.

Россиянин также объяснил, что польки подбирают купальники так, чтобы подчеркнуть все свои достоинства. Блогер назвал это хорошей привычкой, поскольку «девушкам для того и дана красота, чтобы они ею пользовались — привлекали партнеров».

Ранее этот блогер побывал в Румынии и описал местных девушек фразой «очень любят русских». По его словам, на местных пляжах «есть на что засмотреться».

