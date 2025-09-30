Мир
Шведские военные поднялись на борт следующего из России судна

Expressen: ВМС Швеции поднялись на борт грузового судна «Михаил Дудин»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Claus Gertsen / Reuters

Военнослужащие Военно-морских сил (ВМС) Швеции поднялись на борт грузового судна «Михаил Дудин», следующего из России во Францию под флагом Панамы. Об этом сообщает газета Expressen.

«Российское грузовое судно "Михаил Дудин" находится на стоянке у берегов [провинции] Блекинге. (...) Представители Военно-морских сил побывали на судне и побеседовали с экипажем», — говорится в публикации.

Издание сообщает, что экипаж судна сам обратился за помощью из-за проблем с двигателем. По словам пресс-секретаря шведских ВМС, прежде чем встать на якорь, судно бесконтрольно дрейфовало в Балтийском море.

Ранее в Швеции заметили неизвестные дроны, летящие рядом с архипелагом Карлскруна, где расположена крупнейшая военно-морская база страны. Сообщалось, что рядом с военным объектом были обнаружены два крупных беспилотника с мигающими огнями.

