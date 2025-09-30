Интернет и СМИ
11:49, 30 сентября 2025

Звезду популярного телешоу забросали угрозами после одного фото

Участник британских телешоу Скиннер начал получать угрозы после фото с Вэнсом
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: COVER Images / Globallookpress.com

Участник популярного британского телешоу «Танцы со звездами» (Strictly Come Dancing) на канале BBC One Томас Скиннер пожаловался, что его забросали угрозами после одной фотографии. Об этом он рассказал в интервью The Sun.

Телезвезда сообщил, что начал получать угрозы после того, как он разместил совместный снимок с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Фото было сделано во время отдыха американского политика в Великобритании.

«Мне поступило множество угроз расправой. Люди называют меня политическим деятелем, хотя я на самом деле им не являюсь. Левые каждый день атакуют меня в соцсетях», — раскрыл последствия публикации снимка Скиннер.

Отмечается, что из-за многочисленных угроз участник шоу был вынужден нанять телохранителя.

Ранее ведущий британской радиостанции BBC Radio 1 Дин Маккалоу пожаловался на шокировавшие его угрозы от зрителей. По словам ведущего, он не мог поверить, что люди способны писать такие вещи.

Томас Скиннер снялся в таких популярных британских шоу, как «Ученик» (The Apprentice),«МастерШеф со звездами» (Celebrity MasterChef) и «8 из 10 кошек» (8 Out of 10 Cats). С 2025 года он участвует в «Танцах со звездами».

