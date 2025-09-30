Собака прокусила ногу ребенку в российском регионе

На Сахалине собака прокусила ногу ребенку

На Сахалине собака прокусила ногу ребенку. Об этом сообщает Telegram-канал «Точка отсчета».

Все произошло в парке «Янтарный» в городе Долинске. Девочка шла с подругой по дорожке, когда на них набросилась собака. Одна из школьниц смогла убежать, но вторая пострадала. Отмечается, что у собаки не было ни намордника, ни поводка, а хозяин животного скрылся с места происшествия.

Девочка получила рваные раны ноги. Она не может посещать школу и тренировки из-за болей и кровотечения. Ее мать обратилась в полицию.

