12:18, 30 сентября 2025Мир

США подарили разведке одной страны запрещенное оружие

WP: Директор ФБР Пател подарил разведке Новой Зеландии запрещенное оружие
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Кэш Пател

Кэш Пател. Фото: Cheney Orr / Reuters

Директор американского Федерального бюро расследования (ФБР) Кэш Пател подарил руководству разведки и полиции Новой Зеландии запрещенное в США оружие, сделанное на 3D-принтере. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Как уточняет газета, отпечатанные на 3D-принтере пистолеты, изначально отправленные на утилизацию после конфискации, подарили как минимум трем высокопоставленным новозеландским правоохранителям.

Ранее в Австралии предъявили обвинение двум гражданам страны, напечатавшим пистолеты на 3D-принтере.

