Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:59, 30 сентября 2025Мир

Стало известно о готовящемся нападении США на Иран или Йемен

США перебросили самолеты-заправщики на Ближний восток для возможного нападения
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Boris Roessler / dpa / Global Look Press

США перебросили самолеты-заправщики на Ближний Восток для возможного нападения. Об этом сообщает Telegram-канал Colonelcassad.

«Не исключено, что может преследовать угрозу либо атаковать подземные ядерные объекты Ирана (особенно в Фордо и Исфахане), или же подземные базы хуситов в горах, где идет сборка дронов и гиперзвуковых ракет», — отмечается в публикации.

Ранее Пентагон призвал подрядчиков в краткие сроки увеличить как минимум вдвое объемы производства ракет.

До этого сообщалось, что у армии США осталось только 25 процентов ракет для комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это очень хорошее предложение». США установили связь с Лукашенко, чтобы влиять на Россию. Что об этом известно?

    В Северной Осетии арестовали семерых сотрудников Росгвардии

    Дуров раскрыл количество блокируемых каналов в Telegram

    Трамп связал начало украинского конфликта с выводом войск США из Афганистана

    Немецкий военный самолет атаковали фейерверками

    Дуров назвал отвлекающий его гаджет

    Американский полковник предупредил Европу о последствиях угроз в адрес России

    Стало известно об ударе по порту Измаила

    Переход на цифровые рубли, рост зарплат чиновников и освобождение от НДС. Что изменится в России с 1 октября?

    Умер заслуженный артист России Ханов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости