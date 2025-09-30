Стало известно о готовящемся нападении США на Иран или Йемен

США перебросили самолеты-заправщики на Ближний Восток для возможного нападения. Об этом сообщает Telegram-канал Colonelcassad.

«Не исключено, что может преследовать угрозу либо атаковать подземные ядерные объекты Ирана (особенно в Фордо и Исфахане), или же подземные базы хуситов в горах, где идет сборка дронов и гиперзвуковых ракет», — отмечается в публикации.

Ранее Пентагон призвал подрядчиков в краткие сроки увеличить как минимум вдвое объемы производства ракет.

До этого сообщалось, что у армии США осталось только 25 процентов ракет для комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.