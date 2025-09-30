Стало известно о смерти одного из основателей российской перинатологии

Министр Мурашко выразил соболезнования из-за смерти профессора Стрижакова

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил соболезнования из-за смерти после продолжительной болезни одного из основателей отечественной перинатологии, профессора Александра Стрижакова. Комментарий главы ведомства был опубликован на сайте пресс-службы.

В некрологе отмечается, что Стрижаков более 40 лет заведовал кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии Сеченовского университета Минздрава.

Кроме того, профессор основал собственную школу акушеров-гинекологов и перинатологов. Он уделял большое внимание педагогической науке.

«Он навсегда останется в нашей памяти как многогранный человек, выдающийся ученый, клиницист, великолепный врач, спасший тысячи пациентов. Мое искреннее сочувствие прошу передать родным и близким Александра Николаевича», — подчеркнул Мурашко.