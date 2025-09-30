Бывший СССР
Стало известно об остановке эвакуации жителей Купянска по одной причине

ВСУ блокировали эвакуацию тысяч жителей Купянска
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Архивное фото. Фото: Volodymyr Pavlov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) блокировали эвакуацию тысяч жителей Купянска Харьковской области по причине использования их в качестве живого щита. Об этом рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«В Купянске остается порядка 2,5 тысячи мирных жителей. Их эвакуацию противник блокировал, и сейчас активно использует в качестве живого щита», — рассказал чиновник.

Он также отметил, что украинская армия создает позиции для ведения огня в домах и подвалах. В них, уточняет Кимаковский, находятся местные жители.

Ранее генерал-майор в отставке Сергей Липовой сообщил, что Российская армия формирует котел вокруг подразделений ВСУ, сражающихся под Купянском. По его словам, Киев осознает неспособность удержать город под контролем и бросает последние силы, чтобы удержать обвал фронта.

