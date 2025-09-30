Стало известно об остановке эвакуации жителей Купянска по одной причине

ВСУ блокировали эвакуацию тысяч жителей Купянска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) блокировали эвакуацию тысяч жителей Купянска Харьковской области по причине использования их в качестве живого щита. Об этом рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«В Купянске остается порядка 2,5 тысячи мирных жителей. Их эвакуацию противник блокировал, и сейчас активно использует в качестве живого щита», — рассказал чиновник.

Он также отметил, что украинская армия создает позиции для ведения огня в домах и подвалах. В них, уточняет Кимаковский, находятся местные жители.

Ранее генерал-майор в отставке Сергей Липовой сообщил, что Российская армия формирует котел вокруг подразделений ВСУ, сражающихся под Купянском. По его словам, Киев осознает неспособность удержать город под контролем и бросает последние силы, чтобы удержать обвал фронта.