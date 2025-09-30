Тело замученного жителя нашли на отбитой у ВСУ позиции

РИА Новости: Бойцы нашли тело замученного жителя ДНР на отбитой у ВСУ позиции

Тело замученного военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) мирного жителя Донецкой народной республики (ДНР) нашли бойцы штурмовых подразделений группировки войск «Запад» на позициях, отбитых у противника в Кировске. Об этом РИА Новости заявили в силовых структурах.

«Судя по косвенным признакам, мужчина был местным жителем, которого украинские боевики незаконно задержали, приковали к нарам и затем пытали», — сообщил собеседник агентства.

Как указал представитель силовых структур, мужчина погиб до захода российских штурмовиков на позиции ВСУ.

Ранее 29 сентября Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль поселок Кировск (украинское название — Заречное) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Подразделения группировки войск «Запад» использовали эффект внезапности и, сходу форсировав реку, вклинились в глубину обороны ВСУ.