Жена Товстика оставила себе после развода роскошный особняк на Рублевке

Елена Товстик после развода отсудила двухэтажный коттедж в поселке Борки

После развода с миллиардером Романом Товстиком его жена сохранила за собой право владения роскошным домом на Рублевке. Это выяснил Telegram-канал Shot.

Елена Товстик отсудила двухэтажный коттедж в элитном подмосковном поселке Борки. Поселение расположено всего в 17 километрах от МКАД. Как сообщают источники канала, площадь участка превышает 21 сотку, а сам особняк занимает 820 квадратных метров. Объект оценивается в 600 миллионов рублей. Интерьеры дома выполнены в современном дизайне, там разместились три спальни, отдельная детская и просторная студия на первом этаже. Помимо других удобств, владельцу дома доступен собственный бассейн. В деревне развитая инфраструктура, есть там и частная школа.

Сам Товстик оставил себе лишь двухкомнатную квартиру в Свиблово. Ее метраж составляет 46 квадратных метров, а оценочная стоимость составляет порядка 9 миллионов рублей. При этом, по словам адвоката миллиардера, Елена Товстик претендует и на другую недвижимость экс-супруга.

Об официальном разводе Товстиков стало известно 30 сентября. Его причиной называют роман Товстика с женой телеведущего Дмитрия Диброва. Пара также оказалась на грани развода.