Ушедший к жене Диброва миллиардер официально развелся

Ушедший к жене ведущего Диброва миллиардер Роман Товстик официально развелся

Ушедший к жене телеведущего Дмитрия Диброва Полине Дибровой миллиардер Роман Товстик официально развелся. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что его бывшей супруге Елене Товстик после развода, согласно брачному договору, достался особняк стоимостью 600 миллионов рублей и еще несколько объектов недвижимости. Однако пара, прожившая в браке 22 года, собирается продолжить судиться за имущество и алименты.

При этом в настоящее время решено, что старшие дети будут жить с отцом, а младшие — с матерью.

В августе сообщалось, что Роман Товстик захотел превратить жизнь Елены Товстик в ад.