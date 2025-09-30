Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:45, 30 сентября 2025Ценности

Ушедший к жене Диброва миллиардер официально развелся

Ушедший к жене ведущего Диброва миллиардер Роман Товстик официально развелся
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @roman_tovstik

Ушедший к жене телеведущего Дмитрия Диброва Полине Дибровой миллиардер Роман Товстик официально развелся. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что его бывшей супруге Елене Товстик после развода, согласно брачному договору, достался особняк стоимостью 600 миллионов рублей и еще несколько объектов недвижимости. Однако пара, прожившая в браке 22 года, собирается продолжить судиться за имущество и алименты.

Материалы по теме:
Миллиардера Лебедева заподозрили в романе с сотрудницей его завода на 36 лет моложе. Как выглядит новая избранница бизнесмена?
Миллиардера Лебедева заподозрили в романе с сотрудницей его завода на 36 лет моложе. Как выглядит новая избранница бизнесмена?
22 апреля 2025
Миллионер ушел из многодетной семьи к жене Диброва, забрав из дома рояль и кофемашину. Он пообещал превратить жизнь жены в ад
Миллионер ушел из многодетной семьи к жене Диброва, забрав из дома рояль и кофемашину. Он пообещал превратить жизнь жены в ад
27 августа 2025

При этом в настоящее время решено, что старшие дети будут жить с отцом, а младшие — с матерью.

В августе сообщалось, что Роман Товстик захотел превратить жизнь Елены Товстик в ад.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России объявили о готовящейся резонансной провокации Киева

    Мигранты и россияне не смогли закрыть счет в ресторане и устроили массовую драку

    Вынужденная покинуть клуб москвичка отомстила администратору и попала на видео

    Охотники с собакой не пережили удара молнии

    Американский хоккеист клуба КХЛ рассказал о впечатлениях от жизни в России

    Звезду популярного телешоу забросали угрозами после одного фото

    Оборудованный противодроновой защитой российский НПЗ сняли на видео

    В Молдавии после парламентских выборов задержали лидера оппозиционной партии

    Представлен клон iPhone Air

    Орбан заявил об империалистических намерениях Запада обокрасть Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости