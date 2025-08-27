Миллионер ушел из многодетной семьи к жене Диброва, забрав из дома рояль и кофемашину. Он пообещал превратить жизнь жены в ад

Миллионер Роман Товстик ушел от супруги к бывшей жене Дмитрия Диброва Полине

О разводе телеведущего Дмитрия Диброва стало известно еще 29 июля. Сначала инсайдеры сообщали, что причиной распада брака стала разница в возрасте супругов — телезвезда старше жены Полины на 30 лет. Однако вскоре развод начал обрастать новыми подробностями: в прессе появились слухи, что Диброва якобы ушла от мужа к их общему другу, бизнесмену Роману Товстику. Затем жена предпринимателя Елена подтвердила догадки журналистов и заявила, что муж не только бросил ее с шестью детьми без средств к существованию, но и якобы пообещал превратить ее жизнь в ад. Как богачи будут делить имущество и при чем здесь эзотерика — разбиралась «Лента.ру».

Роман Товстик ушел от жены к Полине Дибровой

Сначала в сети бурно обсуждали развод Дибровых: под раздачу попала Полина Диброва, которая не только стала инициатором разрыва 16-летнего брака, но и подтвердила отношения с другом семьи, одним из основателей компании NL International Романом Товстиком.

По ее словам, телеведущий якобы узнал о ее романе еще до его начала. «Дима узнал об отношениях когда они уже начались? Нет, он знал сразу, когда мы только начали сближаться. Никакого обмана в его сторону не было и быть не может», — отметила она и добавила, что начала отношения с Товстиком только тогда, когда он объявил жене Елене о разводе.

Я бесконечно ценю и уважаю Дмитрия. Для меня это друг, наставник и очень любимый человек. Наша общая история с ним уникальна. Она настоящая. Она красивая. Она честно началась и честно завершается Полина Диброва о разводе

Дибров никак не комментировал высказывания супруги. Однако его адвокаты Александр Добровинский, Марина Дубровская и Ирина Кузнецова заявили, что он не против расторгнуть отношения официально. При этом юристы подчеркнули, что все имущественные вопросы между супругами урегулированы. Споров, связанных с детьми, у пары также нет.

Дмитрий и Полина Дибровы Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Товстик тоже никак не реагировал на дискуссии в соцсетях, но в игру неожиданно вступила его жена Елена, с которой они воспитывают шестерых детей. Женщина дала интервью Андрею Малахову и рассказала, что супруг грозился превратить ее жизнь в ад в случае отказа от развода.

Елена Товстик опровергла высказывания Полины Дибровой

Многодетная мать опровергла публикации Дибровой о том, что ее отношения с миллионером начались только тогда, когда он объявил жене о разводе. Товстик в разговоре с Малаховым заявила, что Полина Диброва на самом деле была влюблена в ее супруга целых восемь лет.

По словам Елены, поначалу она доверяла жене Дмитрия Диброва как подруге семьи и крестной матери одного из ее детей. Она не подозревала ее в романе с мужем, пока не узнала от их общего ребенка о неверности супруга.

Миллионер также предложил жене заключить брачный контракт. Он уверял, что это формальности и он никогда не оставит свою семью

Бывшая избранница Диброва часто организовывала детские лагеря и поездки, в которые ездили также дети Товстиков. В одну из таких поездок Полины с подругами на Алтай неожиданно приехал Роман Товстик вместе с сыном — под предлогом, что ему необходим отдых.

Мой муж — бизнесмен, у которого никогда не находилось времени даже на совместные поездки с семьей. И вдруг он заявляет, что ему срочно нужно лететь на Алтай с сыном, хотя раньше никогда не проводил с ним время Елена Товстикова

Сразу после возвращения Товстик заявил Елене о решении развестись — прямо на 18-летие их сына. При этом он продолжал отрицать факт измены с их общей подругой. Он говорил, что семья и шестеро детей не делают его счастливым. «Для меня это был удар. Я думала, он шутит. До этого он обещал нам поездки в горы, а потом улетел и вернулся с такими словами», — рассказала плачущая женщина Малахову.

Причем мужчина требовал оформить развод как можно скорее. Елена утверждает, что Полина Диброва давила на него и говорила: «Если не ты, у меня есть другой олигарх». По мнению Товстик, развод должен был стать подарком Дибровой на день рождения, который они с Романом планировали провести в Испании.

«Я понимала, что у Полины через неделю день рождения, поэтому документы на развод — подарок ей. Иначе я не понимала, зачем так спешить», — рассуждала многодетная мать, которая не теряла надежды сохранить 19-летний брак.

В надежде спасти отношения женщина запланировала совместную семейную поездку в Италию, на которую бизнесмен согласился при условии, что об этом никто не узнает. Товстик также предлагал жене 10 миллионов, чтобы она отказалась от путешествия, но она не приняла деньги.

Роман Товстик пообещал превратить жизнь супруги в ад

В итоге Елена все же уехала в Италию одна, а в это время предприниматель за ее спиной подал на развод. Он также взломал телефон жены и удалил с него все приложения, фотографии и телефонную книгу, чтобы якобы в будущем доказывать в суде, что женщина только путешествует и не занимается детьми.

В качестве условий развода мужчина предложил жене оставить ей дом и 30 миллионов рублей, которые она сможет потратить на покупку машины и пластические операции. Хирургические вмешательства Елена планировала делать в связи с осложнениями после родов.

Роман и Елена Товстики Фото: @elenatovstik

«Я спросила: "Мне с шестью детьми останется 15 миллионов до конца жизни?" А он ответил: "Я буду помогать, если будешь хорошо себя вести. Только без бумажек. А если плохо — будешь сидеть на гречке без копейки".», — посетовала героиня передачи.

Кроме того, основатель компании NL забрал из дома кофемашину, рояль и двоих детей. При этом известно, что в браке супруги успели обзавестись недвижимостью в Москве, Дубае и на Кипре.

По словам Товстик, супруг дал ей на раздумья пять дней и параллельно принялся ее шантажировать. В случае отказа подписать брачный контракт он грозился сжечь их общий дом и превратить ее жизнь в ад. Несмотря на угрозы, Елена подчеркнула, что все еще любит мужа, поэтому ей тяжело слышать такие заявления.

Я ему носки стирала, ела доширак, учебу бросила, продала квартиру и вложила в бизнес

Елена Товстик

Гостья Малахова также пожаловалась, что муж перестал давать ей деньги на содержание детей. Теперь семья получает от Товстика средства только на еду. «Мы даже на аттракционы сходить не можем», — посетовала она.

Елена Товстик винит в случившемся эзотерику

В разговоре с Малаховым женщина уточнила, что ее муж много лет занимается эзотерикой и может состоять в секте. Елена считает, что это увлечение могло повлиять на его решение уйти из семьи.

«Он занимается эзотерикой, старшую дочь подтянул в эту эзотерику. Он не верующий человек, не верит в Бога. Он верит в энергии, ездит на ретриты. Энергиями занимается. Может быть, он как-то ушел в этот астрал? Я это связываю все с эзотерикой и колдовством. Возможно, у него появились секты какие-то, о которых я не знала», — заявила героиня интервью.

Роман Товстик хранит молчание, продолжая борьбу с бывшей женой за детей.