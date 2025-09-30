Трамп связал начало украинского конфликта с выводом войск США из Афганистана

Трамп: Конфликт на Украине начался из-за вывода войск США из Афганистана

Президент США Дональд Трамп связал начало конфликта на Украине с выводом войск США из Афганистана. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«У нас было ужасное шоу в Афганистане, и, я думаю, именно поэтому [президент России Владимир] Путин туда вошел. Он увидел это ужасное шоу, устроенное [бывшим американским лидером Джо] Байденом и его командой некомпетентных людей», — заявил политик. Он назвал этот день самым позорным в истории Соединенных Штатов.

Ранее Трамп пригрозил Афганистану «плохими вещами» в случае отказа передать Штатам контроль над военной базой Баграм. До этого он рассказал о ведущихся с правительством Афганистана переговорах по возвращению контроля над объектом.