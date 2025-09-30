Трампу посоветовали закрыть двери в НАТО

Foreign Policy: США стоит закрыть двери НАТО для новых участников

Администрации президента США Дональда Трампа стоит «закрыть двери» в Североатлантический альянс для потенциально новых стран-участниц. Такое мнение выразили профессор программы исследований безопасности в Джорджтаунском университете Дженнифер Кавана и старший научный сотрудник и директор российской программы Центра Стимсона в Вашингтоне Петр Слезкин в совместной статье для журнала Foreign Affairs.

«Для того чтобы масштаб трансатлантических обязательств и полномочий НАТО не становился больше, США следует начать переговоры об официальном закрытии открытых дверей блока, исключив возможность будущего расширения», — отметили Кавана и Слезкин.

По мнению экспертов, Трампу необходимо заставить Европу взять на себя больше ответственности за собственную оборону, причем не только на бумаге. Они указали на то, что такая мера предполагает значительное сокращение американских сил в регионе, что снижает риск втягивания Вашингтона в возможные конфликты.

27 сентября глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что США могут сократить свое военное присутствие в Европе, перенаправив усилия на Индо-Тихоокеанский регион. По его словам, частичный вывод контингента в регионе будет производиться «скоординированно».