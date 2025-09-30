Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:40, 30 сентября 2025Мир

Трампу посоветовали закрыть двери в НАТО

Foreign Policy: США стоит закрыть двери НАТО для новых участников
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock / Fotodom  

Администрации президента США Дональда Трампа стоит «закрыть двери» в Североатлантический альянс для потенциально новых стран-участниц. Такое мнение выразили профессор программы исследований безопасности в Джорджтаунском университете Дженнифер Кавана и старший научный сотрудник и директор российской программы Центра Стимсона в Вашингтоне Петр Слезкин в совместной статье для журнала Foreign Affairs.

«Для того чтобы масштаб трансатлантических обязательств и полномочий НАТО не становился больше, США следует начать переговоры об официальном закрытии открытых дверей блока, исключив возможность будущего расширения», — отметили Кавана и Слезкин.

По мнению экспертов, Трампу необходимо заставить Европу взять на себя больше ответственности за собственную оборону, причем не только на бумаге. Они указали на то, что такая мера предполагает значительное сокращение американских сил в регионе, что снижает риск втягивания Вашингтона в возможные конфликты.

27 сентября глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что США могут сократить свое военное присутствие в Европе, перенаправив усилия на Индо-Тихоокеанский регион. По его словам, частичный вывод контингента в регионе будет производиться «скоординированно».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы усадим их за стол». Трамп назвал способ урегулировать украинский конфликт. О чем шла речь на срочном совещании Пентагона?

    В Москве открыли уникальную трассу

    Названо максимально допустимое количество кофе в день

    Россияне нашли редчайший клад времен Великого княжества Литовского

    В центре Днепропетровска начался пожар после ударов дронов

    Лампа вспыхнула в российской школе и попала на видео

    Лоси прогулялись возле МКАД и попали на видео

    Украина попыталась ударить по российскому региону

    Доктор Мясников назвал неожиданное последствие секса для мужчин

    Лукашенко установил «Орешник» в своем кабинете

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости