Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:05, 30 сентября 2025Путешествия

Туристу в Таиланде приставили пистолет к голове из-за неоплаченного счета

Туриста избили в ночном клубе Таиланда из-за неоплаченного счета
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Josef Beck / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Отдыхавшего в Таиланде туриста избили в клубе из-за неоплаченного счета. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

26 сентября менеджер ночного заведения, расположенного в центре Уокинг-стрит в Паттайе, организовал нападение на VIP-клиента. Путешественнику приставили пистолет к голове из-за «спорного» счета.

Материалы по теме:
Россияне стали частыми посетителями Таиланда. Какой курорт выбрать для отдыха и зимовки?
Россияне стали частыми посетителями Таиланда.Какой курорт выбрать для отдыха и зимовки?
13 мая 2025
Правила въезда в Таиланд в 2025 году: нужна ли россиянам виза
Правила въезда в Таиланд в 2025 году:нужна ли россиянам виза
16 сентября 2025

30 сентября полицейские навестили клуб и прекратили его работу. Проверка выявила, что у 40 иностранных сотрудников из Индии, Мьянмы и Узбекистана не было разрешения на работу. При этом главных подозреваемых на месте не оказалось. Их преследование продолжается.

Ранее стала известна схема похищения россиянок в Таиланде ради продажи в рабство. Уточняется, что чаще всего похитители обнаруживают своих жертв в барах.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы усадим их за стол». Трамп назвал способ урегулировать украинский конфликт. О чем шла речь на срочном совещании Пентагона?

    В Москве открыли уникальную трассу

    Названо максимально допустимое количество кофе в день

    Россияне нашли редчайший клад времен Великого княжества Литовского

    В центре Днепропетровска начался пожар после ударов дронов

    Лампа вспыхнула в российской школе и попала на видео

    Лоси прогулялись возле МКАД и попали на видео

    Украина попыталась ударить по российскому региону

    Доктор Мясников назвал неожиданное последствие секса для мужчин

    Лукашенко установил «Орешник» в своем кабинете

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости