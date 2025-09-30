Туристу в Таиланде приставили пистолет к голове из-за неоплаченного счета

Туриста избили в ночном клубе Таиланда из-за неоплаченного счета

Отдыхавшего в Таиланде туриста избили в клубе из-за неоплаченного счета. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

26 сентября менеджер ночного заведения, расположенного в центре Уокинг-стрит в Паттайе, организовал нападение на VIP-клиента. Путешественнику приставили пистолет к голове из-за «спорного» счета.

30 сентября полицейские навестили клуб и прекратили его работу. Проверка выявила, что у 40 иностранных сотрудников из Индии, Мьянмы и Узбекистана не было разрешения на работу. При этом главных подозреваемых на месте не оказалось. Их преследование продолжается.

Ранее стала известна схема похищения россиянок в Таиланде ради продажи в рабство. Уточняется, что чаще всего похитители обнаруживают своих жертв в барах.