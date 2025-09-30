Мир
13:08, 30 сентября 2025Мир

У дома Додика обнаружили бомбу

Nezavisne Novine: У дома президента Республики Сербской Додика обнаружили бомбу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marko Djurica / Reuters

В МВД Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) поступило сообщение о взрывном устройстве, обнаруженном у дома президента автономии Милорада Додика. Об этом сообщает газета Nezavisne Novine.

«В настоящее время проводится антидиверсионная проверка семейного поместья Милорада Додика. (...) Поступившее ранее сообщение о заложенной бомбе подтвердилось», — говорится в публикации.

В министерстве подтвердили изданию, что проверка по факту инцидента все еще продолжается.

Ранее стало известно, что Додик обратится к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать референдум о независимости Республики Сербской. Он подчеркнул, что автономия объявит независимость от Боснии и Герцеговины, если на нее продолжат оказывать давление извне.

