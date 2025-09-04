Мир
Додик пригрозил объявить независимость Республики Сербской при одном условии

Додик: Республика Сербская объявит независимость, если продолжится давление
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Mikhail Tereshchenko / Reuters

Президент Республики Сербской (РС) в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что автономия объявит независимость от Боснии и Герцеговины, если на нее продолжат оказывать давление извне. Об этом он написал в социальной сети X.

«Любое новое навязывание [чего-либо] приведет нас к решению о независимости Республики Сербской, и мы твердо намерены это сделать. Возможно, даже воспользуемся этой возможностью», — сообщил Додик.

Политик также обвинил Брюссель и США в нарушении Дейтонских соглашений о мире в Боснии. «Мы находимся под оккупацией — Брюссель терпит отмену демократии в Боснии и Герцеговине», — подчеркнул он.

Ранее Додик заявил, что обратится к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать референдум о независимости автономии. «Я постараюсь убедить его поддержать нашу позицию. Не знаю, получится ли, но я обязательно об этом поговорю», — объявил президент РС.

