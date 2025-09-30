Силовые структуры
Участник процесса объяснил избегание родственниками погибших в «Крокусе» заседаний суда

Марина Совина
Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Родственники погибших в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» стараются не приходить на заседания суда по делу в отношении обвиняемых. Об этом РИА Новости заявил один из участников процесса.

«В суд для опроса вызывают всех потерпевших по делу, как непосредственных посетителей концерта, так и родственников погибших в теракте», — сообщил собеседник агентства. Он объяснил, что родственники на заседаниях почти не появляются, чтобы не переживать трагедию и страдания заново.

Он добавил, что за все время лишь несколько раз приходили родственники погибшего человека, и чаще приходят те, кто мало что видел.

Ранее сообщалось, что актер Сергей Светлаков и телеведущий Андрей Малахов пропали из материалов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Шоумены находились на площадке во время начавшейся стрельбы, однако не были заявлены как свидетели.

