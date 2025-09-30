Россия
16:09, 30 сентября 2025Россия

Ученикам российской школы предложили сдать вейпы в обмен на пятерку по физкультуре

В Пермском крае школа предложила ученикам сдать вейпы в обмен на хорошую оценку
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Olena Bohovyk / Unsplash

В Пермском крае школа предложила ученикам сдать вейпы в обмен на хорошую оценку по одному из предметов. Об этом пишет 59.RU.

По данным издания, в одном из кабинетов школы «Мастерград» на стол поставили коробку, обклеенную листами формата А4, на одном из них напечатали текст: «Откажись от вейпа — получи пятерку по физкультуре».

Информацию о проведении акции по борьбе с детским курением в одном из образовательных учреждений региона порталу подтвердил источник в департаменте образования мэрии Перми. «Дети сдают вейпы пока не очень охотно — акцию только запустили. Но откликаются положительно», — сказал собеседник издания.

Ранее в Воронежской области ученики пожаловались на камеру в туалете. В правительстве российского региона объяснили установку муляжа «профилактикой регулярного курения старшеклассников».

