Ученикам российской школы предложили сдать вейпы в обмен на пятерку по физкультуре

В Пермском крае школа предложила ученикам сдать вейпы в обмен на хорошую оценку по одному из предметов. Об этом пишет 59.RU.

По данным издания, в одном из кабинетов школы «Мастерград» на стол поставили коробку, обклеенную листами формата А4, на одном из них напечатали текст: «Откажись от вейпа — получи пятерку по физкультуре».

Информацию о проведении акции по борьбе с детским курением в одном из образовательных учреждений региона порталу подтвердил источник в департаменте образования мэрии Перми. «Дети сдают вейпы пока не очень охотно — акцию только запустили. Но откликаются положительно», — сказал собеседник издания.

