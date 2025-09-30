Россия
07:16, 30 сентября 2025Россия

Украина массированно атаковала пять российских регионов

МО РФ: Система ПВО ВС России за ночь уничтожила 81 БПЛА самолетного типа ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь с 29 на 30 сентября массированно атаковали сразу пять российских регионов. Это следует из сообщения Министерства обороны России.

В оборонном ведомстве рассказали, что атаке подверглись Воронежская, Белгородская, Ростовская, Курская и Волгоградская области. Суммарно по этим регионам ВСУ выпустили 81 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа — все они были перехвачены и уничтожены системой противовоздушной обороны (ПВО).

Больше всего беспилотников было сбито в Воронежской (26 единиц) и Белгородской (25 аппаратов) областях.

