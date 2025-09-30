Умер бывший главред «Огонька»

Бывший главный редактор журнала «Огонек» Коротич умер в возрасте 89 лет

В возрасте 89 лет умер бывший главный редактор журнала «Огонек», журналист и публицист Виталий Коротич. Об этом сообщил историк Виктор Мироненко в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«29 сентября в московской больнице скончался Виталий Алексеевич Коротич. Он человек был, человек во всем», — написал Мироненко.

Также о том, что Коротича не стало, написал украинский журналист Дмитрий Гордон (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов; включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Он назвал Коротича выдающимся украинским поэтом, писателем и публицистом. «Светлая память», — заключил Гордон.

Коротич родился в Киеве в 1936 году. В 1966-м вступил в правление Союза писателей СССР. В 1986 году Коротича назначили главным редактором журнала «Огонек», активно поддержавшим политику гласности, провозглашенную генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым. В 1991 году, уехав в США, журналист не стал возвращаться в Москву из-за страха репрессий. В том же году его освободили от должности главреда. До 1998 года преподавал в Бостонском университете. Из США Коротич уехал в конце 1990-х и последние годы жил в России.