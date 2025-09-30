Из жизни
05:26, 30 сентября 2025Из жизни

В Бразилии ребенок родился с контрацептивом в руке

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tuva Mathilde Loland / Unsplash

В Бразилии ребенок родился с внутриматочной спиралью (ВМС) в руке. Об этом сообщает британская газета The Daily Mirror.

Новорожденный появился на свет в одной из больниц города Нерополис. На фотографии, сделанных врачами, изображен младенец с зажатым в пальцах Т-образным пластиковым устройством. «Держу в руках свой победный трофей: ВМС, которая не смогла справиться со мной», — подписали снимок акушеры.

По данным издания, противозачаточное средство не сработало и женщина забеременела, однако врачи не стали удалять спираль из-за высокого риска.

Ранее жительница округа Честерфилд, США, Бекка Джонсон узнала о беременности третьим ребенком, когда уже почти родила его. Женщине казалось, что у нее запор, пока она не увидела голову младенца между ног. Через пару минут она уже держала в руках новорожденную дочь.

