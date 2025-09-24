Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:06, 24 сентября 2025Из жизни

Женщина узнала о третьей беременности только во время схваток

В США женщина узнала о беременности, увидев голову младенца между ног
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: christinarosepix / Shutterstock / Fotodom

Жительница округа Честерфилд, США, Бекка Джонсон узнала о беременности третьим ребенком, когда уже почти родила его. Об этом сообщает WWBT.

Джонсон рассказала, что все девять месяцев даже не подозревала о беременности. Впервые что-то странное она почувствовала только 9 сентября. В тот день она проснулась с такой сильной болью внизу живота, что обратилась за помощью в больницу.

Выслушав жалобы женщины, врачи предположили, что у нее проблемы с почками или в яичниках образовались кисты. Во время разговора с медиками Джонсон сильно захотела в туалет. Женщине казалось, что у нее запор, пока она не увидела голову младенца между ног. Через пару минут она уже держала в руках новорожденную дочь. Оказалось, что с утра она страдала от боли из-за схваток.

Материалы по теме:
Женское дело Это заболевание может привести к бесплодию. Как защитить себя
Женское делоЭто заболевание может привести к бесплодию. Как защитить себя
14 сентября 2020
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины» Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины»Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
27 июня 2020
Младенцы под заказ. В России хотят запретить суррогатное материнство. Как борьба с продажей детей отразится на россиянах?
Младенцы под заказ.В России хотят запретить суррогатное материнство. Как борьба с продажей детей отразится на россиянах?
18 марта 2022

Американка считает рождение третьего ребенка чудом. Она рассказала, что в первые годы замужества им с мужем приходилось лечиться от бесплодия. В 2016 году она все же родила ребенка, но все врачи называли это необыкновенным везением. Тогда они говорили, что вряд ли ей удастся забеременеть снова, однако в 2024 году у нее появилась на свет вторая дочь.

Ранее сообщалось, что женщина, которая не знала о беременности, родила ребенка на фестивале Burning Man в США. Это произошло в туалете трейлера.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Восстановлена картина последних минут жизни сбежавшего из суда экс-чиновника Росимущества

    Артемий Лебедев раскрыл подробности операции

    ВС России за сутки уничтожили до взвода ВСУ в ходе боев в Сумской области

    Раскрыты подробности о найденном с раной в шее экс-чиновнике Росимущества

    В Кремле высказались о политике Киева словами «начали юлить»

    В России объяснили запрет россиянам посещать семь стран Европы по шенгенской визе

    Женщина узнала о третьей беременности только во время схваток

    Мерц констатировал один из самых сложных этапов в истории Германии

    Боец СВО рассказал о почти ежедневном тяжелом выборе российских военных

    В Кремле рассказали о возможности российских спортсменов выбрать флаг самостоятельно

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости