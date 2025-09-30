Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:02, 30 сентября 2025Россия

Въезжающих в Россию мигрантов предложили проверять на детекторе лжи

В России мигрантов предложили проверять на детекторе ради снижения преступности
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Мигрантов, въезжающих в Россию, предложили проверять на детекторе лжи ради снижения преступности. С такой инициативой выступил общественный деятель Алексей Ярошенко, его комментарий приводит «Абзац».

Активист напомнил, что наравне с трудовыми мигрантами, въезжающими в Россию законно, растет и число лиц, создающих угрозу безопасности местному населению.

Ярошенко уверен, что простая проверка документов у иностранцев не может обезопасить граждан от преступлений, совершаемых нелегалами.

«Эта мера поможет отсечь террористов и радикалов, выявить боевиков, попавших в страну под видом рабочих, и определить тех, кто так или иначе связан с экстремистами», — пояснил общественник.

Он подчеркнул, что допрос на полиграфе также сократит количество незаконных мигрантов, которые въезжают в РФ ради денежных пособий. Кроме того, Ярошенко допустил, что мера поспособствует снижению числа махинаций и будет устранять этнические конфликты.

Ранее стало известно, что у едва владеющих русским языком мигрантов обнаружили сертификаты от вуза в Бурятии.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США рассказали о «12 часах ужаса» из-за ударов ВС России

    В России захотели возобновить авиасообщение с популярной страной Азии

    Задержание спящего наркоторговца в Подмосковье попало на видео

    В Польше задержали украинца Владимира З.

    В Кремле ответили на заявление о желании жителей Одессы и Николаева войти в состав России

    Выявлен способствующий долголетию рацион питания

    Дочь авторитета Цапка протаранила на Mercedes частный дом

    Россияне бросились скупать один вид машин

    В ВСУ рассказали о стремительном наступлении российских войск в Днепропетровской области

    В России заявили, что Украина готовит провокацию. Ее цель — втянуть Европу в конфликт с Москвой. Что об этом известно?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости