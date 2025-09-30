Въезжающих в Россию мигрантов предложили проверять на детекторе лжи

В России мигрантов предложили проверять на детекторе ради снижения преступности

Мигрантов, въезжающих в Россию, предложили проверять на детекторе лжи ради снижения преступности. С такой инициативой выступил общественный деятель Алексей Ярошенко, его комментарий приводит «Абзац».

Активист напомнил, что наравне с трудовыми мигрантами, въезжающими в Россию законно, растет и число лиц, создающих угрозу безопасности местному населению.

Ярошенко уверен, что простая проверка документов у иностранцев не может обезопасить граждан от преступлений, совершаемых нелегалами.

«Эта мера поможет отсечь террористов и радикалов, выявить боевиков, попавших в страну под видом рабочих, и определить тех, кто так или иначе связан с экстремистами», — пояснил общественник.

Он подчеркнул, что допрос на полиграфе также сократит количество незаконных мигрантов, которые въезжают в РФ ради денежных пособий. Кроме того, Ярошенко допустил, что мера поспособствует снижению числа махинаций и будет устранять этнические конфликты.

