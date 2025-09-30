Россия
16:31, 30 сентября 2025Россия

В Госдуме появился китайский робот

Депутат Госдумы Свинцов рассказал, что у него появился китайский робот-помощник
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Андрей Свинцов»

Депутат Государственной Думы Андрей Свинцов рассказал, что у него появился китайский робот-помощник Володя. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Он пояснил, что софт внутри машины будут импортозамещать, поэтому пока к важным документам робота не допускают.

«Это физический помощник, он будет раздавать атрибутику, выезжать вместе с депутатом в регионы, таскать чемоданы. Мы его сейчас тестируем в качестве фотографа, оператора, чтобы снимать работу депутата», — сказал парламентарий.

Ранее стало известно, что один из богатейших депутатов Госдумы, Олег Савченко, решил покинуть нижнюю палату российского парламента. Решение об уходе объяснили переходом на новое место работы.

    В Госдуме появился китайский робот

