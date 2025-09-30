Соскин: Зеленский хочет получить Tomahawk, чтобы втянуть Европу в конфликт

Президент Украины Владимир Зеленский пытается добиться поставок крылатых ракет Tomahawk, чтобы втянуть еще сомневающуюся Европу в конфликт. Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, Зеленский очень хочет втянуть европейские страны в «бойню», поэтому настаивает на передаче Киеву ракет. Однако, как отметил эксперт, украинский лидер не осознает, что американский лидер Дональд Трамп является прагматиком, который заинтересован в ослаблении Европы, а не в поставках Украине дальнобойного оружия.

«Трамп — абсолютный прагматик. У него свой подход, где нет места Украине», — подчеркнул он.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что решение о поставках крылатых ракет Tomahawk Киеву будет принимать Трамп. Он уточнил, что сейчас этот вопрос обсуждается.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва внимательно анализирует заявления США о возможных поставках Tomahawk Украине.

