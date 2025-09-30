В Кремле отреагировали на слова Киева об ударах вглубь России

Песков: В Кремле негативно воспринимают слова об ударах ВСУ вглубь России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что руководство России негативно воспринимает слова об ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России. Его слова приводит РИА Новости.

«Негативно, конечно же. Заявление не новое, много таких бравад мы слышим», — заявил пресс-секретарь президента России.

Песков отметил, что, несмотря на такие заявления, ситуация на фронте складывается не в пользу Киева. На линии фронта, рассказывает он, бравады со стороны Украины не наблюдается.

Накануне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига пригрозил ударами вглубь России. По словам украинского дипломата, благодаря новому оружию ВСУ на территории России не будет ни одного места и военного объекта, которое можно назвать безопасным.