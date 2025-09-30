В Кремле прокомментировали заявление Мерца об окончании мира в Германии

Песков заявил, что Германия уже давно вовлекла себя в конфликт на Украине

Германия уже давно косвенно вовлечена в украинский конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя недавние заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца, передает РИА Новости.

«Обратили внимание (на заявления Мерца — прим. «Ленты.ру»), но для нас очевидным является тот факт, что косвенно Германия уже давно вовлекла себя в этот конфликт (на Украине -— прим. «Ленты.ру»)», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что никаких новых позиций в заявлении канцлера Германии Москва не увидела.

Ранее Мерц заявил, что Германия больше не находится в состоянии мира. «Мы не находимся в состоянии войны, но мы больше не находимся в состоянии мира. Мы живем в совершенно другом мире», — сказал он, отвечая на вопрос о риске участия Германии в вооруженном конфликте.