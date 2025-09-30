Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:12, 30 сентября 2025Мир

В Кремле прокомментировали заявление Мерца об окончании мира в Германии

Песков заявил, что Германия уже давно вовлекла себя в конфликт на Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Германия уже давно косвенно вовлечена в украинский конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя недавние заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца, передает РИА Новости.

«Обратили внимание (на заявления Мерца — прим. «Ленты.ру»), но для нас очевидным является тот факт, что косвенно Германия уже давно вовлекла себя в этот конфликт (на Украине -— прим. «Ленты.ру»)», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что никаких новых позиций в заявлении канцлера Германии Москва не увидела.

Ранее Мерц заявил, что Германия больше не находится в состоянии мира. «Мы не находимся в состоянии войны, но мы больше не находимся в состоянии мира. Мы живем в совершенно другом мире», — сказал он, отвечая на вопрос о риске участия Германии в вооруженном конфликте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США рассказали о «12 часах ужаса» из-за ударов ВС России

    Новый способ заработать появился у российских блогеров

    Лукашенко ответил обозвавшему его стариком Зеленскому

    В России захотели возобновить авиасообщение с популярной страной Азии

    Задержание спящего наркоторговца в Подмосковье попало на видео

    В Польше задержали украинца Владимира З.

    В Кремле ответили на заявление о желании жителей Одессы и Николаева войти в состав России

    Выявлен способствующий долголетию рацион питания

    Дочь авторитета Цапка протаранила на Mercedes частный дом

    Россияне бросились скупать один вид машин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости