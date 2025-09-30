Бывший СССР
В МИД назвали цель создания Киевом нервозной атмосферы в Европе

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Власти Украины стараются создать нервозную атмосферу в Европе, чтобы получить деньги на продолжение конфликта. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Задача Киева вместе с евробюрократами, которые согласовали такой подход, — создать максимально нервозную атмосферу (...), содействовать выделению средств на следующий год на продолжение кровопролития на территории Украины», — заявил Мирошник.

По его словам, учитывая амбициозные планы Украины в получении средств, которые должны будут перераспределиться за счет социальной защиты, медицины и бюджетных выплат, Киеву и европейским чиновникам надо положительно настроить политические партии и электорат на продолжение финансирования боевых действий.

Ранее Мирошник заявил, что Киев будет использовать терроризм и операции под чужим флагом, чтобы втянуть Европейский союз (ЕС) в войну с Россией. Он добавил, что целью новых украинских операций станет попытка напугать простых граждан Европы и чиновников ЕС.

