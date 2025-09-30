В МИД обвинили Киев в использовании Генассамблеи ООН для усиления ударов по России

Киев использовал 80-ю сессию Генассамблеи (ГА) ООН как повод для усиления ударов по территории России. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Проведение 80-й сессии Генассамблеи ООН было расценено руководством киевского режима, как повод для усиления атак на российские регионы», — рассказал он.

Дипломат подчеркнул, что украинским властям было необходимо создать «кровавый фон» для поездки президента Украины Владимира Зеленского в Нью-Йорк. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили сотни военных преступлений против мирного населения, чтобы таким образом продемонстрировать свою способность к успехам.

Ранее Зеленский пригрозил начать атаки по российским энергообъектам устроить блэкаут в Москве. По его словам, этот вопрос обсуждался в том числе и на встрече с президентом США Дональдом Трампом 23 сентября.