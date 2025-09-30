В МИД России рассказали подробности контактов с США

Захарова: Россия и США вновь подтвердили необходимость урегулирования на Украине

Представители России и США на двух последних встречах переподтвердили необходимость урегулирования конфликта на Украине, а также важность понимания его первопричин. Об этом сообщила заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, ее слова приводит РИА Новости.

«Мы помним встречу в Анкоридже. Делегация, возглавляемая главой МИД Сергеем Лавровым, провела на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН переговоры с госсекретарем США [Марко] Рубио в развитие встречи в Анкоридже. Все переподтвердили необходимость поиска мирного разрешения кризиса и, конечно, сказали о необходимости понимания первопричин, потому что это взаимосвязанные вещи», — отметила дипломат.

Захарова также высказалась о заявлениях спецпосланника президента США Кита Келлога о том, что Вашингтон не препятствуют ударам Вооруженных сил Украины вглубь российской территории. Она указала, что Келлог является подчиненным американского лидера Дональда Трампа, который высказывался за мирное разрешение кризиса. В этом контексте дипломат подчеркнула, что этого курса должны придерживаться подчиненные главы государства.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что заявления Келлога расходятся с официальной позицией США. Он также указал, что спецпосланник выступает с «абсолютно проукраинских» позиций.