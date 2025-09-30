Захарова: Призыв Британии к завершению конфликта на Украине саморазоблачителен

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла обращение министра обороны Великобритании Джона Хили к президенту России Владимиру Путину с призывом завершить конфликт на Украине. Об этом она заявила в интервью ТАСС.

«Это саморазоблачительные заявления. Как говорят у нас, на воре и шапка горит. Это тот самый случай, когда официальный Лондон буквально признался в содеянном. И я не побоюсь этого слова — преступлении», — сказала она.

Дипломат напомнила, что именно Британия и ее бывший премьер-министр Борис Джонсон не дали украинскому конфликту завершиться, отговорив Киев от участия в переговорах с Москвой в 2022 году.

Ранее Хили обратился к Путину. «Сегодня наше послание Москве из Ливерпуля таково: президент Путин, вы не победите. Соглашайтесь на мир», — сказал он.