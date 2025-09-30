Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:26, 30 сентября 2025Мир

В МИД высмеяли обращение британского министра к Путину

Захарова: Призыв Британии к завершению конфликта на Украине саморазоблачителен
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетОбращение Владимира Путина
Джон Хили

Джон Хили. Фото: Martyn Wheatley / i-Images / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла обращение министра обороны Великобритании Джона Хили к президенту России Владимиру Путину с призывом завершить конфликт на Украине. Об этом она заявила в интервью ТАСС.

«Это саморазоблачительные заявления. Как говорят у нас, на воре и шапка горит. Это тот самый случай, когда официальный Лондон буквально признался в содеянном. И я не побоюсь этого слова — преступлении», — сказала она.

Дипломат напомнила, что именно Британия и ее бывший премьер-министр Борис Джонсон не дали украинскому конфликту завершиться, отговорив Киев от участия в переговорах с Москвой в 2022 году.

Ранее Хили обратился к Путину. «Сегодня наше послание Москве из Ливерпуля таково: президент Путин, вы не победите. Соглашайтесь на мир», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин по-новому охарактеризовал спецоперацию на Украине

    В Китае рассказали о сюрпризе России на фоне заявлений Трампа

    Гендиректор «Облкоммунэнерго» попал в базу розыска МВД России

    Уровень воды в нескольких российских реках опасно понизится

    В США обвинили Запад в неудачах Украины на фронте

    Мэр города попалась на визитах в отели для секса с женатым подчиненным

    В четырех регионах России призывники получат только электронные повестки

    «Самая сексуальная спортсменка мира» показала вид сзади в обтягивающих лосинах

    Блогерша описала переехавших в США россиян фразой «привезли с собой привычку ругаться»

    У актера Смольянинова нашли новый долг

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости