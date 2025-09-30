Бывший СССР
В Молдавии после парламентских выборов задержали лидера оппозиционной партии

В Молдавии после парламентских выборов задержали Габриела Кэлина
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: «КЭЛИН» | Gabriel Călin / YouTube

В Молдавии сотрудники правоохранительных органов задержали журналиста и лидера партии «Христианско-социальный союз Молдовы» Габриела Кэлина. Об этом сообщает NewsMaker.md в Telegram.

Уточняется, что правоохранители провели у Кэлина обыски по делу о незаконном финансировании политических партий и отмывании денег. В их ходе была обнаружена криптовалюта, поступавшая через электронные кошельки от запрещенной на территории Европейского союза (ЕС) биржи.

Кэлин баллотировался на парламентских выборах в Молдавии 28 сентября. Он возглавил «Христианско-социальный союз Молдовы» за три месяца до выборов.

30 сентября стало известно, что в Молдавии на следующий день после выборов устроили обыски по делу о финансировании партий. Информацию об этом подтвердила полиция республики.

