08:59, 30 сентября 2025Экономика

В Москве спрогнозировали окончание бабьего лета

Метеоролог Тишковец: Бабье лето в Москве продолжится до конца недели
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В российской столице наступило старое бабье лето. Оно продолжится до конца недели, о чем рассказал отечественный метеоролог, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По его данным, погодная ситуация на большей части европейской части России будет зависеть от скандинавского антициклона, чье ядро сместится на юг Архангельской области.

Тем временем дождевые тучи накроют всю зону СВО, отметил специалист. «Крым, и весь юг нашей страны вплоть до Кавказа. Днем на Русском Севере и в средней полосе России +7...+12, на юге местами 12...17 выше нуля», — добавил Тишковец.

Вторник окажется практически идентичным в плане погоды, если сравнивать с прошедшим днем. Москвичей ждет «по-осеннему погожий денек». Ожидается переменная облачность, без осадков. Подует северо-восточный ветер 3-8 м/с, температура воздуха будет в районе +9, +12 градусов. Атмосферное давление почти не изменится и составит 764 миллиметров ртутного столба.

Ранее Евгений Тишковец в октябре москвичи не увидят первый снег. В целом температура в этом месяце на территории центральных регионов России будет держаться на 1-2 градуса выше нормы.

