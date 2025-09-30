Депутат Кузнецова: Воссоединение регионов с Россией изменило ход истории

Воссоединение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма с Россией изменило ход истории. Об этом заявила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова, чьи слова приводит ТАСС.

Она заявила, что сила духа тех людей, которые побеждали и вели других к победе, а также фундамент успехов делают россиян единым народом.

«Ведь не случайно именно история с Донбассом, возвращение Крыма развернули ход всей мировой истории вспять», — сказала она.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что новые территории России, которые записаны в Конституции, являются неотъемлемой частью страны. Представитель Кремля подчеркнул, что это неоспоримый и необсуждаемый факт.

30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении территорий к России.