В России предложили создать службу сопровождения для отцов-одиночек

Слуцкий предложил создать службу сопровождения для отцов-одиночек

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил создать в России службу сопровождения для отцов-одиночек. Пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, в стране насчитывается более миллиона отцов, в одиночку воспитывающих детей. Для них на данный момент не предусмотрены меры поддержки.

«Мы предлагаем создать службу сопровождения отцовства, задачей которой станет не только оказание отцам всей необходимой правовой помощи, когда юристы будут помогать и оформлять документы, и получать все положенные меры поддержки, но и будет серьезным подспорьем для мужчин в решении бытовых и психологических вопросов», — написал он.

Ранее стало известно, что общественная организация «Отцы рядом» обратилась к президенту России Владимиру Путину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Председатель движения Иван Курбаков пояснил, что общественники хотят упразднить понятие «материнский капитал» из-за дискредитации отцов.