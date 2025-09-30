Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:15, 30 сентября 2025Россия

В России предложили создать службу сопровождения для отцов-одиночек

Слуцкий предложил создать службу сопровождения для отцов-одиночек
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил создать в России службу сопровождения для отцов-одиночек. Пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, в стране насчитывается более миллиона отцов, в одиночку воспитывающих детей. Для них на данный момент не предусмотрены меры поддержки.

«Мы предлагаем создать службу сопровождения отцовства, задачей которой станет не только оказание отцам всей необходимой правовой помощи, когда юристы будут помогать и оформлять документы, и получать все положенные меры поддержки, но и будет серьезным подспорьем для мужчин в решении бытовых и психологических вопросов», — написал он.

Ранее стало известно, что общественная организация «Отцы рядом» обратилась к президенту России Владимиру Путину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Председатель движения Иван Курбаков пояснил, что общественники хотят упразднить понятие «материнский капитал» из-за дискредитации отцов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дело принимает серьезный оборот». Украина атаковала Россию ракетами «Нептун» и сотней беспилотников

    «Своим сыном считал». Лукашенко ответил Зеленскому, назвавшему его стариком

    Дочь бандита Цапка на роскошном Mercedes протаранила дом под Таганрогом и угрожала сотрудникам ГИБДД. Что известно?

    Стала известна причина госпитализации бывшего российского вице-губернатора

    Алькарас выиграл турнир ATP в Токио

    Европа заморозила финансирование военной помощи Украине. На что собирали средства и как на это решение отреагировали в Киеве?

    Захарова назвала «биполяркой» сообщения о росте числа русскоговорящих на Украине

    Новый способ заработать появился у российских блогеров

    Младшего брата короля Великобритании решили не звать на семейное празднование Рождества

    Европа задумала создать бесполетную зону над Западной Украиной и Киевом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости