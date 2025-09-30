В России упали объемы обналичивания денег в банках

ЦБ: Объем подозрительных операций по обналичиванию упал на 19 процентов

В России в I полугодии 2025 года на 19 процентов снизился объем подозрительных операций по обналичиванию денег. Об этом сообщил Банк России.

Отмечается, что в основном данный процесс был обусловлен сокращением более чем в два раза (до 1,7 миллиарда рублей) объема обналичивания по платежным картам компаний и индивидуальных предпринимателей. Кроме того, на 11 процентов (до 14,2 миллиарда рублей) сократились объемы обналичивания через счета физических лиц, на которые денежные средства приходили веерными переводами от хозяйствующих субъектов, не занятых реальной хозяйственной деятельностью.

По данным Банка России, в I полугодии объемы подозрительных операций снизились на 12 процентов. В то же время объем подозрительных операций с признаками вывода денежных средств за границу сохранился на уровне I полугодия 2024 года. Эксперты ЦБ оценили его в 8,5 миллиарда рублей. Также выяснилось, что основной спрос на теневые финансовые услуги создавался в строительной отрасли (37 процентов), торговле (25 процентов) и сфере услуг (22 процента).

