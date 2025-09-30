В России увеличат зарплаты бюджетникам

РИА Новости: В 2026 году зарплаты бюджетников вырастут на 7,6 процента

В России повысят зарплаты бюджетникам на 7,6 процента с 1 января следующего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект федерального бюджета на 2026-2028 годы.

Речь идет о работниках федеральных государственных учреждений здравоохранения, социального обеспечения населения, образования, культуры и науки. Также ожидается, что в 2027 году их зарплаты увеличатся на 8 процентов, а в 2028 году — на 7,3 процента.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России до 29 093 рублей с 1 января 2026 года. Сообщалось, что реализация его положений обеспечит повышение заработной платы для около 4,6 миллиона работников.