Депутатам предложили одобрить повышение МРОТ

Правительство России: С 1 января 2026 года МРОТ может вырасти до 27 093 рублей

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России может вырасти до 29 093 рублей. Соответствующий законопроект внесло в Государственную думу правительство России.

Как гласит пояснительная записка к этому документу, реализация его положений обеспечит повышение заработной платы около 4,6 миллиона работников.

Дополнительные расходы на повышение заработной платы работников бюджетной сферы в 2026 году (к предыдущему году) в связи с принятием законопроекта составят 218,5 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в 2026 году прожиточный минимум в России достигнет 18 939 рублей. Для трудоспособного населения этот показатель составит 20 644 рубля.

В начале сентября лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов предложил повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 50 тысяч рублей.