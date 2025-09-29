Стал известен размер прожиточного минимума в России в 2026 году

ТАСС: В 2026 году прожиточный минимум достигнет 18 тысяч 939 рублей

В 2026 году прожиточный минимум в России составит 18 тысяч 939 рублей. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на проект федерального бюджета.

Для трудоспособного населения этот показатель составит 20 тысяч 644 рубля. Что касается пенсионеров и детей, то для них прожиточный минимум установят в размере 16 тысяч 288 рублей и 18 тысяч 371 рубля соответственно.

В начале июля 2025 года председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил за то, чтобы минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России был не ниже 60 тысяч рублей. Парламентарий тогда заявил, что МРОТ не может быть на уровне прожиточного минимума.

До этого руководитель Минтруда России Антон Котяков пообещал, что в 2026 году минимальный размер оплаты труда превысит 27 тысяч рублей. Это повышение затронет около 4,6 миллиона человек.