Путешествия
13:25, 30 сентября 2025Путешествия

В России захотели возобновить авиасообщение с популярной страной Азии

Посол РФ в Сеуле заявил о необходимости возобновить прямые рейсы с Южной Кореей
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

В России захотели возобновить прямое авиасообщение с популярной у соотечественников страной Азии — речь идет о Южной Корее. О необходимости восстановить рейсы между государствами заявил посол РФ в Сеуле Дмитрий Кулькин, его слова передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что страны сотрудничают в вопросах культуры, и это взаимодействие нужно расширять. Он заметил, что нельзя допускать отмен гастролей артистов по политическим причинам. При этом, по словам Кулькина, решение о возобновлении рейсов должно быть взаимным.

Ранее сообщалось, что российский турпоток в Южную Корею за первые шесть месяцев 2025 года вырос на 20,8 процента. Такие объемы позволили этой стране войти в первую десятку ключевых выездных рынков России, говорят специалисты.

