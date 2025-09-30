В США сообщили о расколе из-за частичного вывода войск из Европы

WP: Военные США раскритиковали новую стратегию обороны страны

Многие представители военного руководства США раскритиковали новую редакцию Стратегии национальной обороны (СНО), предусматривающую частичный вывод войск из Европы. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

Утверждается, что Пентагон намерен вывести часть сил из Европы и объединить командования. Помимо беспокойства союзников США, новая СНО может привести к «расколу между политическим и военным руководством Пентагона». Военачальники массово выражают озабоченность документом, а их критика «необычайно жесткая».

«В документе делается упор на угрозы для территории США даже в условиях быстрого наращивания Китаем военной мощи, что, как предупредили военачальники, сокращает преимущество США в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — указано в сообщении. В Пентагоне считают отсутствие упора на глобальное соперничество с Пекином «близоруким».

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет созвал экстренное совещание с участием сотен генералов и адмиралов, не объяснив причину срочной встречи. Приказ министра войны США назвали «чрезвычайно необычным» и вызвавшим «смятение и тревогу».